Дагестан вошел в топ-5 самых популярных направлений для внутреннего туризма в России

Дагестан стал самым популярным у туристов направлением в СКФО. Фото: mts.ru

Турпоток в Дагестан в январе-июле 2023 года вырос на 30%, а республика вошла в топ самых востребованных направлений в России. К таким выводам пришли в МТС на основе анализа сервиса бронирования отелей МТС Travel и собственных больших данных*.

Кроме этого Дагестан стал самым популярным у туристов направлением в СКФО. Топ регионов-гостей в республике, как и год назад, возглавили москвичи (17% от общего количества туристов), далее идут туристы из Краснодарского (8%) и Ставропольского краев (6%). Кроме это Дагестан популярен у жителей Ростовской области (3,6%), Санкт-Петербурга (3%), Ханты-Мансийского АО (2,5%).

Если в прошлом туристическом сезоне Дагестан был открытием года у россиян, то в этом – укоренился в топе самых любимых регионов для отдыха и продолжает стабильно наращивать турпоток.

В пятерке регионов РФ по росту турпотока в январе-июле 2023 (динамика год к году) - Приморский край (44%), Сахалинская область (32%), Якутия (31%), Дагестан (30%) и Хабаровский край (29%). В топ-10 также вошли Северная Осетия (28%), Калининградская область (27%), Камчатский край (26%) и Амурская область.

Как и год назад туристы прибывали в Дагестан преимущественно на автомобиле, однако количество гостей, воспользовавшихся авиатранспортом, продолжает расти. В 2023 году прилетели в Дагестан 10% туристов, против 7% в прошлом. Изменилась продолжительность отдыха. Почти в 2 раза выросло количество тех, кто проводит в республике 5-7 дней, а в прошлом сезоне гораздо популярнее были туры на 1-3 дня.

*Исследовался обезличенный турпоток за пределы домашнего региона минимум с одной ночевкой, но не дольше двух недель. Таким образом был учтен деловой, организованный и самостоятельный туризм, в том числе поездки выходного дня. Для уточнения турпотока исключены частотные поездки в один и тот же регион в течение анализируемого периода (январь-июль 2023 и январь-июль 2022).