Опубликован список пострадавших при взрыве заправки в Махачкале

Появился список с именами пострадавших при взрыве на заправке в Махачкале 14 августа 2023 года. Его публикуют в социальных сетях. Самому младшему - всего два годика, ребенок находился на месте ЧП с мамой. В основном в списке пострадавших молодые люди, от 20 до 30 лет.

Также в социальных сетях появилось объявление о розыске 14-летнего мальчика. По словам родителей он работал на автомойке неподалёку и теперь не выходит на связь.

Напомним, что ЧП произошло вечером 14 августа. Сначала машина загорелась на автосервисе, затем огонь перекинулся на автозаправку, взорвались два баллона с топливом. Взрывная волна разметала находившихся поблизости людей. Пострадали 66 человек, в том числе 13 детей, погибли 12 - из них двое несовершеннолетних.

Список пострадавших при взрыве:

Мирзаева А.К., 2021 г.р.

Мирзаева С.А.,1992 г.р.

Рабаданов М.Ш. 2010 г.р.

Паридулаев А. 1993г.р.

Рамазанов М. 1990 г.р.

Гасанов К.А. 2002 г.р.

Хадисов С.Х. 2005 г.р.

Алиев А.А. 2002 г.р

Камалов Р.К. 1967 г.р.

Дибиргаджиев М.М. 1989 г.р.

Абдурахманов Д.М. 1986 г.р.

Дибирова Р.М. 1994 г.р.

Гусейнов Р.И. 1979 г.р.

Амирова Г.Х. 2009 г.р.

Раимов И.А. 1981 г.р

Батыров М.К. 1981 г.р.

Исраилов М.С. 1986 г.р.

Актов М.А. 1981 г.р.

Тариев Ф.А. 1994 г.р.

Курбанов С.М, 1986 г.р.

Исмаилов Г.М. 1989 г.р.

Насрутдинов Р.П. 1980 г.р.

Муртазалиева А.Г. 1998 г.р.

Гусейнов Г.М. 1997 г.р.

Фалиев К.Я. 1986 г.р.

Казимов Г.Н. 2000 г.р.

Алиев М.А. 2002 г.р.

Муртазалиев М.М. 1990 г.р.

Маркова А.В. 1974 г.р.

Хасбулатов И.М. 1983 г.р.

Алиев М.А. 1985 г.р.

Саидахмедов Р.М.1974 г.р.

Исмаилов М.Х. 1970 г.р.

Магомедова З.З. 1982 г.р.

Ганалиев инициалы и г.р. уточняется

Мустафаев Х.М. 1993 г.р.

Гаджиева П.Г. 1993 г.р.

Кашиев А.А. 1967 г.р.

Джабраилов А.М. 1982 г.р.

Халикова П.М. 1985 г.р.

Гацайниева Л.К. 1967 г.р.

Саадулаев М.К. 1994 г.р.

Хикулов Г.М. 1999 г.р.

Алиев А.Г. 1991 г.р.

Дибиров А. г.р. уточняется

Муртазалиев М.М. 1993 г.р.

Гасанов В.Г. 1974 г.р