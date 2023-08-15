Воду в Комсомольском пруду Ставрополя поменяют 15 августа

Фото: соцсети мэра Ставрополя Ивана Ульянченко

В Ставрополе 15 августа меняют воду в Комсомольском пруду из-за сильной жары, это связано с сильной жарой и большим наплывом отдыхающих. Несколько дней нельзя будет искупаться в водоеме из-за проводимых мероприятий. Об этом заявил мэр краевой столицы Иван Ульянченко в социальных сетях.

— Это поможет нам сохранить пруд чистым и безопасным для горожан. С 15 августа на несколько дней мы вводим запрет на купание в пруду, – пишет Иван Ульянченко в соцсетях.

При этом пруд не закрывают полностью – по нему по-прежнему можно гулять, заниматься спортом и так далее, однако в воду заходить нельзя. После замены воды купание продолжится вплоть до 15 сентября, пока не закончится купальный сезон.