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НовостиПроисшествия15 августа 2023 10:23

Роспотребнадзор ищет загрязняющие вещества после взрыва в Махачкале

Специалисты определяют концентрацию опасных для людей веществ
Данил ЮРКОВ
Фото: Роспотребнадзор Дагестана

Фото: Роспотребнадзор Дагестана

В Махачкале после взрыва, в котором погибли 35 человек, специалисты Роспотребнадзора и центра гигиены и эпидемиологии Дагестана проводят исследования почвы. Сотрудники ищут загрязняющие вещества в районе заправочной станции, которые потенциально могут навредить населению ближайших домов и почве.

— Специалисты Роспотребнадзора совместно с центром гигиены и эпидемиологии РД проводят лабораторный мониторинг атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ на границе зоны жилой застройки, – сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Дагестана.

По состоянию на 12:00 15 августа специалисты не зафиксировали превышение концентрации опасных веществ. И все же проверка продолжается, чтобы убедиться в том, что людям безопасно находиться вблизи места происшествия.