Родственников пропавших без вести при взрыве в Махачкале попросили прийти в морг

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В Махачкале родственников тех, кто потерялся при взрыве, попросили прийти в морг по адресу: улица Ахмеда Магомедова, 2А, корпус 1. Так как после происшествия специалисты МЧС нашли много тел – сейчас известно о 35 погибших, – при этом есть неопознанные тела. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Дагестана.

— В результате взрыва, произошедшего в Кумторкалинском районе республики, до настоящего времени имеются неопознанные тела погибших. В связи с чем ближайшим родственникам (родителям, братьям, сестрам, детям) пропавших без вести необходимо обратиться в морг города Махачкалы, – пишет ведомство.

Пришедшие родственники сдадут образцы ДНК для определения личности погибших. Если генетический материал совпадает, станет ясно, кто погиб при взрыве. Соболезнования семьям, утратившим родных, уже высказали главы ведомств, республик, краев и Владимир Путин.