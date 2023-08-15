Меликов: Жадность и алчность стали причинами взрыва на АЗС в Дагестане

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Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что жадность и алчность стали причинами взрыва в Махачкале. По его словам, люди пытались извлечь большую выгоду, что привело к трагедии и гибели 35 человек. Станция технического обслуживания не должна находиться вблизи заправки, и все же меры безопасности были нарушены, из-за чего произошел взрыв.

— Никак не может станция техобслуживания находится в близости от АЗС. Хотя бы по той причине, что техобслуживание предусматривает сварочные работы, а заправочный комплекс – хранение легковоспламеняющихся жидкостей и газа, – сказал Сергей Меликов.

При этом глава Дагестана поблагодарил спасателей, врачей, волонтеров, доноров и всех неравнодушных, которые помогали либо на месте, либо при госпитализации потерпевших. Семьям погибших оказывается материальная и психологическая помощь.