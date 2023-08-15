Минцифры Дагестана организовало горячую линию после взрыва в Махачкале

Минцифры Дагестана создало колл-центр после взрыва в Махачкале Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Дагестане министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций республики организовало горячую линию после взрыва в Махачкале. По номеру телефона 8 (8722) 98-90-81 можно получить круглосуточную информационную поддержку, рассказали в пресс-службе ведомства.

— Можно получить информационную поддержку в круглосуточном режиме, узнать о пострадавших в результате трагедии, принятых мерах и порядке оказания помощи, – сообщает минцифры Дагестана.

Специалисты колл-центра МФЦ постоянно взаимодействуют с сотрудниками МЧС, МВД и минздрава, работающих на месте и лечащих пострадавших в больницах. Информация из горячей линии может оказаться полезной тем, кто потерял родных и близких в происшествии.