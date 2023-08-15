Губернатор Ставрополья выразил соболезнования после взрыва в Махачкале

Фото: соцсети губернатора Ставрополья Владимира Владимирова

Владимир Владимиров, губернатор Ставропольского края, выразил соболезнования после взрыва возле заправки, складов и СТО в Махачкале. Трагедия унесла жизни детей и взрослых, спасатели до сих пор разбирают последствия происшествия, а следователи завели уголовное дело, расследование которого передали федеральным криминалистам.

— Ставрополье разделяет вашу боль. Соболезнуем родным и близким погибших. Всем пострадавшим – скорейшего выздоровления. Наш регион готов принять пострадавших на лечение и реабилитацию в краевых медучреждениях. Мы рядом, мы с вами, – написал Владимиров в социальных сетях.

Свои соболезнования высказывают главы ведомств, регионов всей России, Владимир Путин и неравнодушные люди. Разбирательства о причинах произошедшей трагедии продолжаются.