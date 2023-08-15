Более 600 доноров сдали кровь после взрыва в Махачкале

После взрыва в Махачкале более 600 человек пришли сдавать кровь Фото: Алексей БУЛАТОВ

В республиканскую станцию переливания крови в Махачкале пришли 600 человек, чтобы сдать кровяные компоненты для пострадавших во взрыве возле заправки, складов и СТО. С момента происшествия неравнодушные люди буквально толпами шли в больницы для помощи пострадавшим.

— На сегодняшний день пополнены ресурсы всех компонентов крови в полном объеме. Желающих сдать кровь ждём завтра и в ближайшие дни с 9 до 12 часов, так как в данный момент нет необходимости в дополнительном заборе крови, – сообщили в пресс-службе минздрава Дагестана.

Сейчас в больнице лежит 75 человек, получивших ранения во время взрыва, при этом 11 из них находятся в тяжелом состоянии. Травмы также получили 16 детей, за жизни двух из них борются врачи.