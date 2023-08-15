Пилот самолета отказался лететь из Ставрополя в Москву и вернул борт на стоянку

Пилот самолета отказался поднимать борт в воздух по неизвестной причине Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В аэропорту Ставрополя произошел странный инцидент – перед началом полета в Москву пилот резко отказался поднимать самолет в воздух. При этом борт получил разрешение на взлет, все системы были проверены, что не остановило капитана от отказа. Об этом сообщил телеграм-канал Aviaincident.

— В 13:52 доложил, что ему необходимо дополнительное время. В 14:12 доложил, что принял решение о буксировке на стоянку, был отбуксирован на стоянку, – пишет источник из социальных сетей.

Причину отказа пилот не назвал, также источник не уточняет, вылетел ли рейс в Москву или пассажирам пришлось отказываться от планов. Самолет обслуживает компания «Аэрофлот».