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НовостиПроисшествия15 августа 2023 13:07

Пилот самолета отказался лететь из Ставрополя в Москву и вернул борт на стоянку

Прямо перед началом полета капитан судна заявил, что не будет лететь
Данил ЮРКОВ
Пилот самолета отказался поднимать борт в воздух по неизвестной причине

Пилот самолета отказался поднимать борт в воздух по неизвестной причине

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В аэропорту Ставрополя произошел странный инцидент – перед началом полета в Москву пилот резко отказался поднимать самолет в воздух. При этом борт получил разрешение на взлет, все системы были проверены, что не остановило капитана от отказа. Об этом сообщил телеграм-канал Aviaincident.

— В 13:52 доложил, что ему необходимо дополнительное время. В 14:12 доложил, что принял решение о буксировке на стоянку, был отбуксирован на стоянку, – пишет источник из социальных сетей.

Причину отказа пилот не назвал, также источник не уточняет, вылетел ли рейс в Москву или пассажирам пришлось отказываться от планов. Самолет обслуживает компания «Аэрофлот».