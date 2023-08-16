Спецборт с 16 пострадавшими при взрыве в Махачкале вылетел в Раменское

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Из Махачкалы в Раменское, Московская область, вылетел спецборт с 16 пострадавшими при взрыве у заправки, СТО и складов. По информации минздрава Дагестана, самолет доставит именно 16 человек, хотя планировалось везти 11 – тех, кто в тяжелом состоянии. Медики решили взять еще пятерых, которым, по всей видимости, стало хуже.

— Борт оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь во время полета, – сообщает минздрав Дагестана.

На вечер 15 августа в больницах остались лежать 47 пострадавших при взрыве в Махачкале. Из них 17 человек находятся в тяжелом состоянии и средней тяжести, таких пациентов госпитализировали в медицинские центры Москвы.