Сергей Меликов проводит заседание по ликвидации последствий взрыва в Махачкале

Фото: администрация главы Дагестана

В Дагестане глава республики Сергей Меликов начал заседание оперштаба по ликвидации последствий взрыва в Махачкале. После происшествия у заправки пострадавшим и семьям погибших помогают как материально, так и психологически. Эксперты продолжают опознавать тела жертв трагедии.

— На повестке следующие вопросы: оказание медицинской помощи пострадавшим; восстановление инфраструктуры и домов; меры социальной поддержки пострадавших; работа спасателей МЧС и волонтеров на месте возгорания, – рассказали в администрации главы Дагестана.

На заседании решатся вопросы помощи пострадавшим, как и когда будут восстанавливать поврежденные здания и другое. Без внимание не останется и работа специалистов с неравнодушными людьми, которые помогали спасать пострадавших и чудом выживали в огне. Некоторые волонтеры погибли во время оказания помощи людям.