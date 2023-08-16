Татьяна Голикова доложила Путину о транспортированных после взрыва в Махачкале

Вице-премьер Татьяна Голикова доложила Владимиру Путину о состоянии транспортированных в Московскую область пациентов после взрыва в Махачкале. Всего из Дагестана увезли 16 человек, их состояние оценивается как тяжелое. Чиновница отметила, что пострадало 119 человек, из них 20 – дети, погибшими считаются 35 жертв, из них трое несовершеннолетних.

— Мы организовали оказание медицинской помощи в Республике Дагестан, сразу, как Вы знаете, на место вылетела бригада федеральной медицины катастроф. Оценив ситуацию на месте, было принято решение, что 16 пациентов, в том числе трое детей, будут эвакуированы в федеральные московские учреждения, – сказала Татьяна Голикова.

Пострадавших эвакуировали в 10 медучреждений Москвы, как взрослых, так и детей. Медики оказывают им всю посильную помощь, Голикова добавила, что все меры по спасению получивших ранения будут приняты.