«Россети Северный Кавказ» проконтролируют расследование расстрела приборов учета электроэнергии в Ингушетии

Фото: «Россети Северный Кавказ»

«Россети Северный Кавказ» зафиксировали факт расстрела коммерческого прибора учета в городе Назрани Республики Ингушетия.

Напомним, энергетики усилили работу по предупреждению и пресечению случаев хищения электроэнергии. Мероприятия подразумевают комплекс мер, в числе которых проверка реального потребления энергоресурса крупными юридическими лицами, предусматривающая установку дорогостоящих приборов учёта.

В настоящее время в республике смонтировано 25 подобных счётчиков.

В список для проверки включен рынок «Ангушт», расположенный по улице Муталиева города Назрани. Именно здесь энергетики обнаружили акт вандализма: спустя два дня после установки неизвестные расстреляли прибор учёта.

Взамен испорченного энергетики установили подменный коммерческий прибор учета, который также был расстрелян. По фактам порчи имущества гарантирующий поставщик направил в правоохранительные органы республики соответствующие заявления.

Ввиду высокой стоимости выведенного из строя оборудования нарушителям грозит уголовная ответственность по статье 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет и штраф до 80 тыс. рублей. Также необходимо будет возместить компании нанесенный ущерб: злоумышленник оплатит демонтаж испорченного прибора, покупку нового и его установку.

«Расследование этого факта «Россети Северный Кавказ» возьмут под строгий контроль. И здесь важно понять: подобные прецеденты не станут помехой для начатой нами масштабной работы - проверки реального потребления электроэнергии крупными объектами и наказания энерговоров», – отметил и.о. заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Северный Кавказ» Алексей Гончаров.

Энергетики напоминают: борьба с неучтенным потреблением электроэнергии – обязательное условие надёжного и качественного электроснабжения. Сетевой комплекс – сложный механизм, и его устойчивое функционирование зависит от многих факторов. Даже на участке с новым оборудованием деятельность «черных» потребителей станет причиной превышения максимально допустимой нагрузки на линии электропередачи и трансформаторные подстанции, снижения напряжения, провоцируя технологические нарушения и пожары на энергообъектах.