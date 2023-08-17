Бронепоезд из Невинномысска с боеприпасами и спецтехникой приехал в зону СВО

Бронепоезд из Невинномысска приехал в зону СВО Фото: Александр БОЙКО

Из Невинномысска в зону специальной военной операции приехал засекреченный бронепоезд с боеприпасами и специальной техникой для военнослужащих. Состав «Байкал» доехал до места назначения, обойдя все преграды и ловушки, заявил мэр Невинномысска Михаил Миненков.

— Его особая миссия – доставить в зону боевых действий важный груз – боеприпасы или спецтехнику. Все строго засекречено. Ведь наш состав является приоритетной целью для боевиков, – написал мэр в социальных сетях.

В после про секретный поезд в соцсетях мэр выложил и сюжет федерального канала, в котором рассказывают и о самом составе, и о его маршруте. Вероятно, выполнив свою задачу, бронепоезд больше не подвержен опасности со стороны врага.