Мэрию Махачкалы оштрафовали за непроведение санитарной чистки пляжей

Суд отштрафовал мэрию Махачкалы за ряд нарушений Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд оштрафовал мэрию Махачкалы за то, что чиновники не исполняют предписания Роспотребнадзора. Ведомство потребовало, чтобы на пляжах строго соблюдалось санитарное законодательство, но, как показала практика, никто ничего делать не собирался.

— Согласно им, необходимо было провести дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия сразу на территории нескольких пляжей: «Оазис», «Горянка», «Березка», – сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Дагестана.

Суд признал, что мэрия совершила нарушение, поэтому за каждое из них выписали штраф в 10 тысяч рублей. После этого есть вероятность, что чиновники все же проведут необходимые мероприятия на пляжах Махачкалы.