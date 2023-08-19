За три дня для пострадавших при взрыве в Махачкале собрали 40 миллионов рублей

Фото: Муса Салгереев/ТАСС

Из-за взрыва у заправки на выезде из Махачкалы погибли 35 человек. Еще порядка 115 местных получили травмы разной тяжести. Этот инцидент заставил народ сплотиться и помогать друг другу. Так, фондом «Все вместе» семьям умерших и пострадавших за три дня было собрано порядка 40 млн рублей.

В сборе смогли почувствовать свыше 380 человек. Среди них были представители бизнеса, депутаты, чиновники и просто неравнодушные граждане.

На зов помощи откликнулись жители семи субъектов Российской Федерации: Кабардино-Балкарии, Нижегородской и Вологодской областей, Ставрополья, Самары, Москвы и Санкт-Петербурга. Каждый отправлял сумму, какую мог. Отмечены переводы в 100–200 рублей.

— Отдельно нужно отметить множество перечислений от тех, кому самим сегодня непросто, жителей ЛНР и ДНР. Наряду с гражданами помощь пострадавшим перечислили школы и гимназии Луганска, — обозначили в администрации главы республики.

Теперь собранные фондом средства будут перечислены на оперативную помощь пострадавшим, на подготовку к школе и помощь в реабилитации. Согласно утвержденным Сергеем Меликовым выплатам, по 1 миллиону получат семьи погибших, по 400 тысяч перечислят получившим тяжкий вред здоровью и еще 200 тысяч начислят горожанам с легкими травмами.