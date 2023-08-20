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НовостиПроисшествия20 августа 2023 6:12

Грузовик с сеном въехал в провода и вспыхнул в Ингушетии

Пожарные в Ингушетии потушили горящий «КамАЗ» с сеном
Залина ТАТАРОВА
Залина ТАТАРОВА
Фото: МЧС Ингушетии

Фото: МЧС Ингушетии

В ночь на 20 августа сотрудники МЧС Ингушетии выехали на вызов о горящем грузовике посреди дороги. Оказалось, что полыхает заполненный доверху сеном «КамАЗ».

Проезжая по улице, грузовик задел линии электропередачи. Произошло короткое замыкание, искра переметнулась на сухой груз. Сено, а вместе с ним и машина, вспыхнули моментально.

На место выехали пожарные и спасатели ПСО «Карабулак». Сотрудники быстро локализовали огонь и не дали ему распространиться.

В пламени никто не пострадал.