Грузовик с сеном въехал в провода и вспыхнул в Ингушетии

Фото: МЧС Ингушетии

В ночь на 20 августа сотрудники МЧС Ингушетии выехали на вызов о горящем грузовике посреди дороги. Оказалось, что полыхает заполненный доверху сеном «КамАЗ».

Проезжая по улице, грузовик задел линии электропередачи. Произошло короткое замыкание, искра переметнулась на сухой груз. Сено, а вместе с ним и машина, вспыхнули моментально.

На место выехали пожарные и спасатели ПСО «Карабулак». Сотрудники быстро локализовали огонь и не дали ему распространиться.

В пламени никто не пострадал.