Пожар на склоне горы Бештау разросся на 500 квадратных метров

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Склон горы Бештау в Пятигорске горит второй раз за сутки. Сейчас сотрудники МЧС России по Ставропольскому краю ликвидируют возгорание.

«Повторное возгорание на склоне горы Бештау. Пожарные уже работают», — отчитался утром 21 августа мэр курортного города Дмитрий Ворошилов.

По предварительным данным на склоне загорелась сухая трава. Площадь горения достигла 500 квадратных метров.

Ночью 20 августа случилось первое возгорание. Огонь захватил порядка 200 квадратных метров. Пожарные всю ночь устраняли следы природного пожара. Полностью ликвидировать возгорание удалось лишь к 3 часам.