Мэрия Кисловодска будет судиться с частниками за загрязнение курорта нечистотами

Фото: Евгений Моисеев

Не дождь заливает улицы Кисловодска, а нечистоты из аварийного коллектора. Об этом утром 21 августа пожаловался мэр города Евгений Моисеев.

— Нет, это течёт жидкость из канализационного коллектора, начало которого находится в Учкекене КЧР. Коллектор диаметром 400 принадлежит частной организации. Постоянно возникают аварийные ситуации с подтоплением улицы курорта федерального значения тем, что течёт по коллектору. Собственник не реагирует на аварийные ситуации, — уточнил глава курортного города.

Бороться с нарушителями власти города решили жестко. Поэтому поговорив с юристами, администрация готовит иск в суд. А перед этим заявление за загрязнение курорта на частную организацию отправят во все инстанции.