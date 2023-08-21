Двух владельцев нелегального игорного бизнеса на Ставрополье отправили под суд

Владельцы нелегального казино в Ставрополе вскоре услышат приговор Фото: Даниил ОПАРИН

Уголовное дело двух жителей Шпаковского округа на Ставрополье отправили в суд. Их обвиняют в незаконной организации игорного бизнеса, сообщили в прокуратуре и следкоме края.

Как выяснили правоохранители, сообщники вступили в преступный сговор в январе 2023 года. Один из них взял в аренду помещение в Ставрополе и оборудовал в нем игорный зал. Второй работал в нем оператором — брал с клиентов деньги и пропускал их в казино.

Злоумышленников обнаружили сотрудники МВД и СКР. На них завели уголовное дело по статье «незаконные организация и проведение азартных игр». Теперь им грозит срок до четырех лет и крупный штраф.

Прокуратура Промышленного района Ставрополя предъявила обвинение бизнесменам-нелегалам в августе 2023 года. Дело передали в суд.