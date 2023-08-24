Летевшие из МинВод в Москву самолеты совершили экстренную посадку

Самолеты покинули Ставрополье примерно в 21 час Фото: Кирилл Мартынов

Два самолета, летевших из Минеральных Вод в Москву, совершили экстренные посадки из-за плохого самочувствия пассажиров. Об этом стало известно от Aviaincident.

Первый самолет авиакомпании «Победа» произвел экстренную посадку в Волгограде. К траппу была вызвана реанимационная бригада.

Второй борт компании «Аэрофлот» сообщил о больном пассажире и принял решение о возврате на аэродром вылета.

О судьбе пострадавших пассажиров на данный момент ничего не известно.