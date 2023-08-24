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НовостиПроисшествия24 августа 2023 8:33

Летевшие из МинВод в Москву самолеты совершили экстренную посадку

Случилось это из-за больных пассажиров
Иветта АВРААМОВА
Иветта АВРААМОВА
Самолеты покинули Ставрополье примерно в 21 час

Самолеты покинули Ставрополье примерно в 21 час

Фото: Кирилл Мартынов

Два самолета, летевших из Минеральных Вод в Москву, совершили экстренные посадки из-за плохого самочувствия пассажиров. Об этом стало известно от Aviaincident.

Первый самолет авиакомпании «Победа» произвел экстренную посадку в Волгограде. К траппу была вызвана реанимационная бригада.

Второй борт компании «Аэрофлот» сообщил о больном пассажире и принял решение о возврате на аэродром вылета.

О судьбе пострадавших пассажиров на данный момент ничего не известно.