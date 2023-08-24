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НовостиПроисшествия24 августа 2023 9:57

В Ингушетии неосторожное обращение с оружием привело к ранению в лоб

Иветта АВРААМОВА
Иветта АВРААМОВА
Женщина взяла в руки пистолет мужа и случайно ранила себя и супруга

Женщина взяла в руки пистолет мужа и случайно ранила себя и супруга

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В один из отделов полиции Ингушетии поступило сообщение об огнестрельном ранении. Выяснилось, что женщина взяла в руки пистолет мужа и случайно ранила себя и супруга.

К счастью, она осталась жива. В Сунженскую больницу женщина поступила с касательным огнестрельным ранением лба. Сейчас пострадавшая получает всю необходимую помощь и находится под наблюдением медиков. В другом медучреждении соседнего региона находится и ее муж.

В связи с инцидентом проверку начала следственно-оперативная группа. Они узнали, что травму пострадавшая получила в результате неосторожного обращения с пистолетом модели «МР-79-9ТМ».