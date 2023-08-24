В 5 раз стал быстрее мобильный интернет на городском пляже Махачкалы и Родопском бульваре

Городской пляж - одна из самых популярных достопримечательностей Махачкалы Фото: Елена БЕРГ

Городской пляж и Родопский бульвар - одни из самых популярных достопримечательностей Махачкалы. Здесь расположены Кумыкский театр, гостиница «Каспий», интересные кафе и рестораны, разные аттракционы, рядом на улице Пушкина регулярно проводятся фестивали и ярмарки. А еще это место начала большого количества экскурсионных маршрутов.

- В последние годы в пик туристического сезона на городском пляже и бульваре фиксируются повышенные нагрузки на сеть. Сейчас в данном районе завершается реконструкция и это место станет еще популярнее как у туристов, так и у местных жителей. Поэтому мы заранее позаботились, чтобы все отдыхающие здесь смогли пользоваться скоростным мобильным интернетом, - прокомментировала директор МТС в республике Дагестан Карема Изиева.

Компания ввела в эксплуатацию новое телеком-оборудование в районе главного пляжа Махачкалы, что позволило в 5 раз ускорить мобильный интернет не только на этой территории, но и на Родопсском бульваре. Скорость мобильного интернета и улучшенная емкость сети после модернизации позволят большему количеству абонентов в этих популярных местах отдыха единовременно пользоваться услугой - звонить через мессенджеры, смотреть видео онлайн, загружать тяжелые файлы, читать новости, пользоваться соцсетями.