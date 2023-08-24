В клиниках Дагестана лечение продолжают 27 пострадавших от взрыва у АЗС

Фото: минздрав РД

Жители Дагестана все еще оправляются от взрыва в автосервисе на выезде в Махачкалу. Тогда 14 августа погибли 35 человек и еще 119 получили разной степени тяжести ранения.

Тяжелобольных — 16 человек спецбортом доставили в Москву, где за их жизни борются ведущие врачи. Остальные поправляли здоровье в Махачкале. К слову, республиканский минздрав отчитался о 27 пострадавших, которые все еще находятся под присмотром специалистов. В минувшие два дня выписались домой к родным 24 человека.

«В числе 27 раненых 8 детей. Специализированная медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме, имеются все необходимые запасы медикаментов, перевязочные материалы. Республиканской станцией переливания крови обеспечиваются необходимые объемы донорской крови и ее компонентов, добровольцами-донорами обеспечено пополнение их запасов», — уточнили в ведомстве.

Курирует процесс выздоровление земляков лично министр Татьяны Беляевой.

Также пострадавшим продолжается оказываться психологическая помощь. Получить консультацию можно в круглосуточном режиме по телефону горячей линии: 8(8722) 39 99 99.