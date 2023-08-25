Троих жителей Ставропольского края подозревают в торговле людьми

Фото: УФСБ России по СК

Жители Ставропольского края вновь замечены на торговле людьми. Организованная группа из троих человек подозревается не только в купле-продаже, но и незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по краю.

Мошенники разработали схему, согласно которой они искали нелегально находившихся на территории страны людей, забирали у них документы и продавали. Мигрантам они обещали оформить их на работу. Однако в этот же момент оформлялись сделки купли-продажи. Так, они отправляли иностранцев работать в трудовое рабство.

— В результате оперативно – розыскных мероприятий «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по местам жительства злоумышленников были обнаружены и изъяты 15 мобильных телефонов, 40 паспортов неустановленных лиц, среди которых имелись паспорта иностранных граждан, — уточнили в УФСБ.

Сейчас возбуждено три уголовных дела по статьям «торговля людьми» и «организация незаконной миграции». Один из фигурантов дела находится в СИЗО, другой под домашним арестом, а третий погиб.