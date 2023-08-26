Ставропольцев предупредили о новом мошенничестве: деньги под высокий % с кешбэком от Госуслуг и Банка России

Звонят с «Госуслуг»? Сразу прерывайте такой диалог Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ставропольцев предупреждают о новой схеме мошенничества. Злоумышленники представляются специалистами портал «Госуслуги» и предлагают клиентам банков инвестировать свои средства, чтобы увеличить доходность накоплений. Для убедительности к разговору подключают якобы работника Банка России.

Поводом для звонка становится повышение ставок по вкладам, которое провели за последнюю неделю крупнейшие российские банки. Лжесотрудники обещают разместить средства на «безопасном» счете и даже предоставить кешбэк с накоплений.

Затем клиента просят пройти проверку данных и сообщить коды из СМС, логины или пароли для входа в учетную запись банковского приложения. Получив доступ к счету клиента, мошенники выводят деньги и исчезают.

- Новая схема относится к так называемой «социальной инженерии», когда обманным путем мошенники провоцируют банковских клиентов самостоятельно выдать свои важные персональные данные или сразу перевести деньги на счет злоумышленников. Отличие от других схем состоит в том, что злоумышленники начали представляться сотрудниками сразу двух известных государственных структур и использовать популярную новость о росте ставок по вкладам в крупнейших банках. Сочетание этих факторов не вызывает подозрения у обычных людей - предложение кажется знакомым и заманчивым. На самом деле ни Госуслуги, ни Центробанк никогда не будут звонить вам и предлагать разместить деньги, да еще и на «безопасном» счете с кешбэком. Сразу прерывайте такой диалог и сообщайте о звонке в свой банк, чтобы избежать финансовых проблем, - отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.