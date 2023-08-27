Ессентуки отметили 198-летие молитвой на Бештау, парадом лучших и дискотекой

Ессентуки были основаны в 1825 году. Фото: ТГ-канал Александра Некристова

Ессентуки отметили свое 198-летие. Ход праздника с раннего утра до позднего вечера подробно освещал в своем Телеграм-канале глава города-курорта Александр Некристов.

- День начался с восхождения на Бештау. Вместе с прихожанами Пятигорской и Черкесской епархии на вершине самой высокой горы Кавминвод помолились о мире и здравии. В литургии, которую провел Владыка Феофилакт, приняли участие более 100 человек. Позже состоялся - уже в 8 раз! - крестный ход от Пантелеимоновского храма до Романовского киота, - поделился градоначальник.

Соборная литургия на вершине Бештау - это многолетняя традиция. Фото: ТГ-канал Александра Некристова

Затем началась детская часть праздника - шоу ростовых кукол и мыльных пузырей, показательные выступления юных тхэквондистов и дзюдоистов, хоккейный турнир среди ребят не старше 8 лет.

После этого гостей и жителей Ессентуков пригласили посетить национальные и курортные подворья, а еще выставку-променад с мастер-классами. Любой желающий здесь мог расписать фигурку из гипса, создать оригинальное украшение или букет из лент, проволоки и шерсти.

Дети получили массу впечатлений. Фото: ТГ-канал Александра Некристова

Продолжился праздничный марафон трогательным и торжественным моментом - парадом «Признание и почет».

- Первыми по красной дорожке для награждения поднялись те, кто беззаветно отдает свое время и средства для помощи бойцам-ессентучанам на СВО, кто участвует в сборе гумконвоев, кого смело назвать надежным тылом, - отметил глава Ессентуков.

Следующими на сцене чествовали мастеров своего дела в сфере образования, культуры и спорта. Памятные знаки получили воспитавшая целый ряд чемпионов тренер по тхэквондо Татьяна Шушкова, аккордеонистка Татьяна Самаева, бессменный сотрудник ДК Борис Ким, главный «морж» города Виктор Басурин, а также руководитель Центра развития творчества детей, библиотекарь гимназии «Интеллект», ветераны труда, воспитатели,

Лучших в своей сфере чествовали на Театральной площади. Фото: ТГ-канал Александра Некристова

Не остались без внимания и медработники, сотрудники полиции, Росгвардии. В конце Парада была объявлена минута молчания в честь героев СВО, которые никогда уже не будут рядом с нами.

- Многие из этих молодых ребят награждены Орденами мужества. Мы гордимся каждым, кто бесстрашно встал на защиту суверенитета своей страны, для кого патриотизм стал смыслом жизни, - сказал Александр Некристов.

Завершилось празднование Дня города двухчасовым концертом ведущих кавер-групп юга России и дискотекой. А вот традиционного салюта в этом году не было - в рамках соцопроса против запуска фейерверка высказались 60% жителей Ессентуков.

Поездка в зону СВО состоялась за неделю до Дня города. Фото: ТГ-канал Александра Некристова

- Большинство посчитало, что эти средства нужно направить на поддержку наших бойцов в зоне СВО. И я, и моя команда полностью поддержали такое решение, приобрели транспорт и уже передали нашим бойца, - подчеркнул глава города-курорта.