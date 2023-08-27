В Ставрополе в 2023 году выросло число ландшафтных пожаров

Число пожаров выросло в городе в последнее время. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ставрополе в 2023 году выросло число ландшафтным пожаров. По данным городской администрации, только за последний месяц было зафиксировано девять возгораний, что на три ЧП больше аналогичного периода прошлого года.

Местные власти просят горожан быть бдительнее и соблюдать правила пожарной безопасности. В частности, рекомендуется не захламлять земельные участки, не разводить открытый огонь в лесу и не хранить легковоспламеняющиеся жидкости рядом с жилыми домами.

К слову, за разведение костров и сжигание травы будут ставропольцы могут быть наказаны. К административным наказаниям уже привлечены более 30 юрлиц, 10 ИП, 60 должностных лиц и 70 жителей краевого центра.