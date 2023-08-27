В Ставрополе специалисты проверили неблагополучные семьи

Неблагополучные семьи находятся на контроле. Фото: пресс-служба администрации Ставрополя.

В Ставрополе комиссия по делам несовершеннолетних проверила семьи, находящие в социально-опасном положении. Рейды по неблагополучным семьям прошли в Промышленном районе краевого центра.

Как рассказали в горадминистрации, специалисты поговорили с родителями и детьми на важные темы. В частности, обсудили вредные привычки, уходы из дома и недопустимость правонарушений. Также ребятам напомнили правила дорожного движения и вручили памятки по профилактике травматизма на улицах города.

- Мероприятия призваны сформировать у детей и родителей установки на здоровый образ жизни, негативное отношение к безнадзорности, вредным привычкам, преступной деятельности, - отметили в пресс-службе мэрии.