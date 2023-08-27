На Ставрополье в начале новой рабочей недели установится 30-градусная жара

Последние дни лета будут жаркими. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ставропольском крае в начале новой рабочей недели установится сильная жара.

По данным регионального Гидрометцентра, в понедельник днем в крае ожидается до 34 градусов жары. Осадков не прогнозируется. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5 – 10 метров в секунду. В Ставрополе днем воздух прогреется до 31 градуса. К ночи температура значительно снизится: в крае будет 13 – 18 градусов тепла, а в Ставрополе не выше 15.

Во вторник 29 августа в Ставропольском крае ожидается до 31 тепла, в краевой столице – до 28 градусов выше нуля. Ночью до 15 градусов тепла. Осадков также не ожидается.