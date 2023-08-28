Прокуратура и СКР начали проверку после нападения собак на ребенка в Дагестане

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В Дагестане прокуратура и следственный комитет начали проверку после того, как на ребенка напала стая из примерно десятка разъяренных собак. На пляже микрорайона Редукторный в Махачкале мальчик 11-12 лет стал целью бездомных животных, он забежал в воду, спасаясь от участи быть разорванным.

— Стая собак напала на ребенка на берегу моря. Мальчик спасся от безнадзорных животных, зайдя в морскую воду. Обстоятельства произошедшего уточняются, – сообщает прокуратура Дагестана.

Сейчас мальчика положили в многопрофильную больницу с одним укусом, ссадинами и царапинами. Компетентные органы разбираются, есть ли у собак бешенство. Следователи опрашивают родителей пострадавшего и очевидцев.

— В ходе проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов местного самоуправления и контролирующих органов по отлову безнадзорных животных в населенном пункте, – пишет СУ СКР по Дагестану.