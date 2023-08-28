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НовостиПроисшествия28 августа 2023 11:14

Житель Ставрополья зарезал незнакомца и пытался изнасиловать его сожительницу

Злоумышленник подошел к потерпевшему с ножом и пять раз ударил его, а после его смерти стал домогаться до женщины
Данил ЮРКОВ
Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

В Предгорном округе Ставрополья срок за особо тяжкие преступления грозит 33-летнему местному жителю. 20 августа возле реки Дарья пьяный злоумышленник заметил отдыхающую пару и стал идти в их сторону. Мужчина взял нож и как минимум пять раз ударил им 59-летнего потерпевшего. От полученных ран он умер на месте.

— После этого обвиняемый попытался изнасиловать 58-летнюю сожительницу погибшего, а также совершил в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

На злоумышленника завели уголовное дело по статьям «Убийство», «Покушение на изнасилвание» и «Домогательство». Фигуранта посадили в СИЗО, где он будет ждать своего приговора, следователи назначили судебные экспертизы. Расследование продолжается.