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НовостиПроисшествия29 августа 2023 7:41

Автовокзал в Ставрополе оцепили после сообщения о минировании

Также сообщения поступили в ряд других учреждений, на месте работают правоохранительные органы
Данил ЮРКОВ
Фото: соцсети

Фото: соцсети

В Ставрополе здания автовокзала и суда на Дзержинского оцепили правоохранительные органы из-за сообщения о минировании. Людей вывели на улицу, на места приехали кинологи с собаками, которые ищут взрывоопасные вещества.

— Поступило сообщение о минировании, занимаются правоохранительные органы, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ставропольскому краю. На место вызвали специалистов, а всем, кто находился в здании, пришлось выходить на улицу.

Правоохранительные органы продолжат некоторое время обследовать здания, в это время людям придется ждать снаружи. Если информация о минировании не подтвердится, работа продолжится в штатном режиме.

Мэр Иван Ульянченко заявил и о других учреждениях, в которых поступили сообщения: центральная библиотека, городская и краевая больницы, ЦУМ, и управление ЗАГС СК. Поиски взрывчатых веществ продолжаются, городские службы перевели в режим повышенной готовности.