Ставропольца осудят за избиение собутыльника до смерти из-за девушки

Житель Ставрополя ответит в суде за избиение знакомого до смерти Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставрополе под суд пойдет 39-летний местный житель, до смерти избивший знакомого из-за ссоры на почве ревности. 24 апреля злоумышленник у себя дома распивал алкоголь вместе с потерпевшим, но они начали ругаться из-за девушки. Ревность взяла верх над ныне обвиняемым, и он начал избивать собутыльника.

— Обвиняемый стал наносить руками и ногами многочисленные удары по голове знакомого. От полученной закрытой черепно-мозговой травмы 37-летний мужчина через непродолжительное время скончался на месте происшествия, – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Злоумышленника задержали, он признался в содеянном. Против него завели уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Фигурант сидит в СИЗО, расследование завершили, и материалы передали в суд на рассмотрение.