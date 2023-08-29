Энергетики проверили безопасность 2 тысяч электроустановок возле образовательных учреждений Ставрополья

Фото: «Россети Северный Кавказ»

В преддверии нового учебного года на всей территории производственной деятельности филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» проводится комплексная проверка технического состояния энергообъектов. К 1 сентября текущего года она охватит 445 школьных и 607 дошкольных учреждений края.

На сегодняшний день специалистами обследовано порядка 1500 воздушных линий электропередачи, 530 трансформаторных и распределительных пунктов, расположенных вблизи образовательных учреждений.

В первую очередь специалисты проверяют прочность замков, надежность ограждений, а также наличие предупреждающих об опасности информационных знаков и плакатов на энергообъектах. Особое внимание уделяется выявлению аварийно-опасных дефектов опор, проводов и их соединений. Это позволяет заранее предпринять все возможные меры, исключающие проникновение на объекты посторонних лиц.

«Одним из приоритетных направлений нашей работы является недопущение случаев электротравматизма. В первую очередь это касается детей и подростков, которые не всегда осознают высокий риск для жизни при нахождении вблизи линий электропередачи и подстанций. В этой связи энергетики регулярно инспектируют электроустановки на соответствие нормам безопасности, а также проводят совместно с педагогами разъяснительную работу среди школьников о недопустимости приближения к энергообъектам», – отметил директор филиала «Ставропольэнерго» Игорь Демчак.