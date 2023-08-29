Житель Ставрополья избил пенсионерку до смерти и сел на 18 лет

Фото: СУ СКР по СК

Вынесли приговор жителю Кочубеевского округа, который был признан виновным в убийстве и разбое. Его отправили в колонию на 18 лет за избиение пенсионерки до смерти, сообщили в прокуратуре и следкоме Ставрополья.

По версии следствия, в августе 2022 года 53-летний мужчина убирал придомовую территорию домовладения 86-летней местной жительницы. Закончив работу, он потребовал от женщины дополнительные деньги, хотя оговоренная сумма уже была выплачена.

Когда она отказалась платить больше, злоумышленник вышел из себя и стал бить пенсионерку по голове. Женщина потеряла сознание. После этого он скрылся, забрав тысячу рублей из ее кошелька.

Пенсионерка скончалась через неделю после нападения.

Дело рассматривал суд присяжных, мужчину обвинили в убийстве с разбоем. Подсудимого отправили в колонию строгого режима на 18 лет. Приговор еще не вступил в силу.