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НовостиОбщество30 августа 2023 6:38

Больше 10 тысяч чашек кофе продал робот-бариста в Ставрополе

Железный сотрудник кофейни работает в краевом центре с мая
Залина ТАТАРОВА
Залина ТАТАРОВА
Фото: АГС

Фото: АГС

Первый робот-бариста в Ставрополе за четыре месяца продал более 10 тысяч чашек кофе в сквере Героев России. Продуктивностью железного трудяги похвастались в мэрии краевого центра.

Этот неутомимый сотрудник также предлагает посетителям сквера мороженое и какао. За теплый сезон в кофейне обработали более 12,1 тысячи чеков, из которых почти 4 тысячи были выписаны в июле.

Робот-бариста, который начал работать в мае и успешно прошел испытательный срок, использует для своих напитков натуральное молоко, какао и премиальный кофе. Горожане и гости Ставрополя могут наблюдать за работой этого неутомимого сотрудника через витрину торгового павильона.

Робот работает круглосуточно, без выходных и перерывов на обед.