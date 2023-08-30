Пожар в гористой местности национального парка тушат пожарные КЧР

Фото: МЧС КЧР

В КЧР дежурная смена МЧС получила сообщение о пожаре в Тебердинском национальном парке, урочище «Гоначхир». Загорелась лесная подстилка в горной местности, огонь мог переброситься на деревья и начать массовые пожары. Пожарные выехали на место происшествия, ближайший населенный пункт от которого – Домбай, в 8 километрах. На пути их ждали преграды в виде множества ручьев.

— В 20:30 тушение пожара приостановлено. На окарауливание остались 10 человек, 2 единицы техники от Тебердинского Национального парка. В 05:00 30 августа тушение пожара возобновлено. Площадь возгорания составляет 0,5 Га , – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по КЧР.

К тушению привлекли команду из 33 человек, 16 единиц техники, из них от МЧС 12 человек, 4 единицы техники, а также силы и средства Тебердинского нацпарка и аварийно-спасательной службы КЧР. Специалисты продолжают устранять пожар, не давая ему распространиться дальше.