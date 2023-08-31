Студенты-медики из Невинномысска освоят цифровое препарирование

Стол второго поколения с двухметровым Full HD экраном позволяет в мельчайших подробностях рассмотреть различные комбинации анатомических особенностей. Фото: nmed.pro

Интерактивный анатомический стол «Пирогов» - это совместная разработка российских медиков, IT-специалистов и инженеров. Она помогает выстроить полный цикл обучения: от получения текстовой информации, визуального знакомства с анатомическим материалом и цифрового препарирования до проверки качества полученных знаний и автоматической обработки результатов.

Теперь этим программным продуктом смогут пользоваться и ставропольские студенты.

3D атлас анатомического стола включает в себя 4000 объектов. Фото: nmed.pro

- Учащиеся получат возможность взглянуть на человеческое тело с уникального ракурса - изнутри. Двухметровый экран с разрешением Full HD позволяет в мельчайших подробностях рассмотреть различные комбинации анатомических особенностей, ознакомиться примерно со ста типичными патологиями основных органов, - рассказал ректор Невинномысского медицинского института Станислав Наумов.

На данный момент 3D атлас анатомического стола включает в себя 4000 объектов, но он постоянно пополняется. Как отметил Станислав Наумов, столь обширная база обеспечивает многопрофильность применения данного оборудования: в хирургии, стоматологии, отоларингологии, косметологии, остеопатии и других отраслях.