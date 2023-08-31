Вакцинация против гриппа началась в Ставропольском крае

Вакцинация против гриппа началась на Ставрополье Фото: Иван МАКЕЕВ

На Ставрополье началась вакцинация против гриппа, в этом году в регион привезли 600 тысяч доз вакцины, из которых около 450 тысяч – для взрослых, а остальные – для детей. Причем лекарства подходят для разных групп населения, заявили в краевом минздраве.

— Ежегодно в крае вакцинации от гриппа подлежат порядка 1,5 млн человек. В первую очередь прививают людей из групп риска – это дети, студенты, беременные женщины, работники ряда организаций, а также люди с хроническими заболеваниями и старше 60 лет, – пишет минздрав Ставропольского края.

Каждый желающий может обратиться в поликлинику и получить вакцину против гриппа. Минздрав призывает людей принять активное участие в борьбе с вирусом, чтобы не дать ему распространяться.