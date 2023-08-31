Мошенники представляются мэром Железноводска и просят деньги у ставропольцев

Фото: соцсети мэра Железноводска Евгения Бакулина

Неизвестные мошенники решили заработать на жителях Ставрополья, поэтому начали писать им в Telegram от имени мэра курортного Железноводска Евгения Бакулина. По словам настоящего главы города, злоумышленники из Оренбурга создали идентичную фейковую страницу, в ней все сходится, кроме номера телефона.

— Каким-то образом они находят всех, с кем я общаюсь и пишут им с целью получения денежных средств. Под угрозу можете попасть и вы, когда увидите, что вам пишет глава. Деньги я не собираю – это вымогательство, – пишет настоящий Евгений Бакулин.

Фото: соцсети мэра Железноводска Евгения Бакулина

Мэр просит обращать внимание на номер телефона, чтобы не попасться на уловку мошенников. Что будут делать со злоумышленникам, неизвестно. Скорее всего, информацию передали в правоохранительные органы для разбирательств.