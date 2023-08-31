Бывший воспитатель детсада Пятигорска ответит в суде за травму ребенку

Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

В Пятигорске за тяжелую травму ребенка под суд пойдет бывшая воспитательница детского сада №2 «Кораблик». 15 июля этого года ныне обвиняемая не обеспечила безопасность мальчику шести лет, он поднялся по лестнице, приставленной к стенке павильона, а после упал. Врачи оценили вред здоровью как тяжкий.

— Упал, в результате чего получил травму головы. Согласно заключению эксперта ребенку причинен тяжкий вред здоровью, – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Против воспитателя завели уголовное дело по части 2 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Сейчас расследование завершили, правоохранительные органы собрали достаточно доказательств вины фигурантки.

— Уголовное дело направлено в Пятигорский городской суд для рассмотрения по существу, – уточняет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.