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НовостиПроисшествия31 августа 2023 9:21

Двух жителей Невинномысска осудят за попытку продать наркотики

Сотрудники полиции поймали злоумышленников с 39 свертками с веществами
Данил ЮРКОВ
Фото: ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Фото: ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В Невинномысске осудят двух парней 21 года и 22 лет за покушение на сбыт наркотиков. Запрещенные вещества нашли при досмотре и в тайниках, координаты которых молодые люди хранили в телефонах.

— Полицейские изъяли 39 свертков с «синтетикой» общей массой более 17 граммов, что подтвердила проведенная экспертиза, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Следствие узнало, что злоумышленники купили вещества в интернете и планировали в дальнейшем их продать. Против них завели уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств».

Расследование дела завершили, и материалы передали в суд на рассмотрение. Вскоре фигуранты окажутся на скамье подсудимых и ответят за преступления.