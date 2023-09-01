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НовостиОбщество1 сентября 2023 6:31

Две школы Ставрополя не приняли учеников из-за дефектов капремонта

Учреждения оказались не готовы к приему учащихся, при проверке нашли недочеты в работе, которые приходится устранять целый месяц
Данил ЮРКОВ
Школьникам предстоит учиться в других учреждениях, пока их школу чинят после ремонта

Школьникам предстоит учиться в других учреждениях, пока их школу чинят после ремонта

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ставрополе две школы оказались не готовы принимать учеников из-за выявленных дефектов капитального ремонта, причем еще 12 учреждений прошли контроль качества без проблем. Субподрядчика подключили к устранению ошибок предшественника в школах №6 и №15.

— В процессе работы было обнаружено очень много скрытых дефектов, которые потребовали дополнительных ресурсов и времени на их устранение. Сейчас на этих объектах мы подключили субподряд, – заявил мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

Весь месяц планируют чинить уже отремонтированные школы, а учеников переведут в другие учреждения до окончания бедлама. Работы, по словам мэра, планируют завершить до 1 октября, однако планы могут рухнуть.