Прокуратура нашла нарушения в реконструкции Крепостной стены Ставрополя

Фото: администрация Ставрополя

В Ставрополе прокуратура проверила работы по реконструкции Крепостной стены и нашла кучу нарушений. Оказалось, при восстановлении объекта культурного наследия администрация просто не провела целый ряд важных действий, чтобы сохранить объект.

При этом сперва власти заявили, что сохранить первоначальных облик нельзя, мол, камень старый и ломкий, а после оправдались и все же начали делать все так, как планировалось сначала.

— Органом местного самоуправления необходимые мероприятия по сохранению достопримечательного места не проведены, специалисты в области охраны объектов культурного наследия не привлекались, не обеспечен археологический надзор, – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Никто не осуществлял надлежащий контроль за работами подрядчика. По итогу прокуратура внесла администрации представление. Рассмотрение акта и фактическое устранение нарушений находится на контроле ведомства.