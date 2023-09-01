Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+32°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 сентября 2023 8:15

Прокуратура нашла нарушения в реконструкции Крепостной стены Ставрополя

Оказалось, администрация не провела ряд важных действий перед началом работы
Данил ЮРКОВ
Фото: администрация Ставрополя

Фото: администрация Ставрополя

В Ставрополе прокуратура проверила работы по реконструкции Крепостной стены и нашла кучу нарушений. Оказалось, при восстановлении объекта культурного наследия администрация просто не провела целый ряд важных действий, чтобы сохранить объект.

При этом сперва власти заявили, что сохранить первоначальных облик нельзя, мол, камень старый и ломкий, а после оправдались и все же начали делать все так, как планировалось сначала.

— Органом местного самоуправления необходимые мероприятия по сохранению достопримечательного места не проведены, специалисты в области охраны объектов культурного наследия не привлекались, не обеспечен археологический надзор, – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Никто не осуществлял надлежащий контроль за работами подрядчика. По итогу прокуратура внесла администрации представление. Рассмотрение акта и фактическое устранение нарушений находится на контроле ведомства.