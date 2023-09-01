Сбер анонсировал старт трех образовательных проектов для молодежи

HR Директор Юго-Западного банка Сбербанка Мария Прохорова. Фото: sberbank.ru

Российские студенты теперь могут воспользоваться нейросетью при создания сопроводительного письмо для отклика на стажировку или вакансию. Принцип работы проекта «Скрытые таланты» объяснили в пресс-службе Сбера: в списке предложенных талантов и навыков учащийся выбирает присущие ему, после чего искусственный интеллект обрабатывает ответ с учетом корпоративной трактовки и составляет необходимый документ.

Другой направленный на поддержку молодежи проект - сезон 3-6 месячных стажировок Sberseason для студентов начиная со второго курса по различным направлениям: анализ данных, разработка, кибербезопасность, розничный и корпоративно-инвестиционный бизнес, управление благосостоянием, дизайн, работа с клиентами.

- Вовлеченность в рабочий процесс составляет от 20 до 40 часов в неделю, это позволяет совмещать стажировку и учебу в вузе, - прокомментировала HR Директор Юго-Западного банка Сбербанка Мария Прохорова. - Студенты могут попробовать себя в реальных бизнес-задачах, найти наставников, получить бесценный опыт и работу: около 70% стажеров поступают к нам в штат.

Отдельный проект подготовлен для студентов юга России и Северного Кавказа. На 7-15 сентября запланировано проведение деловой игры «Построй свое будущее». В ней смогут поучаствовать учащиеся 15 университетов из 8 городов: Владикавказ, Краснодар, Махачкала, Назрань, Нальчик, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Сочи.