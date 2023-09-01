Губернатор Ставрополья выложил поздравление с Днем знаний

Фото: соцсети губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова

Владимир Владимиров, губернатор Ставропольского края, 1 сентября поздравил жителей региона с Днем знаний. В первую очередь глава региона поздравил первоклассников, сегодня первый раз в школы региона пошли аж 34 тысячи малышей. Губернатор выложил поздравление в своих социальных сетях.

— Сегодня впервые в школу придут 34 тысячи маленьких ставропольцев. Для них откроется новая страница в жизни. А для выпускников этот год станет решающим в выборе профессии. Желаю всем ребятам легкой учебы и стремления к знаниям — основе благополучного будущего, – написал Владимиров.

Также глава региона поздравил с началом учебного года педагогов, он поблагодарил их за труд и пожелал, чтобы их опыт стал примером для подражания.