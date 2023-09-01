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НовостиПроисшествия1 сентября 2023 11:56

Пожарные тушат возгорание крыши в гостинице Светлограда на Ставрополье

Огонь в гостинице «Дельта» составил 1000 квадратных метров
Данил ЮРКОВ
Фото: стоп-кадр

Фото: стоп-кадр

В Светлограде на Ставрополье на улице Минераловодской загорелась крыша гостиницы «Дельта». На место происшествия вызвали пожарных, огонь начал распространяться и достиг площади в 1000 квадратных метров, людей эвакуировали из здания. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Ставропольскому краю, пожару дали второй класс опасности.

— В оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях краевого чрезвычайного ведомства поступило сообщение о пожаре по адресу город Светлоград, улице Минераловодская, гостиница «Дельта», – пишет МЧС.

Погибших и пострадавших в пожаре нет, специалисты продолжают тушение возгорания. К работам привлекли 45 человек и 12 единиц техники. Причины происшествия будут устанавливаться после того, как его устранят.