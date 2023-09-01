Машина сбила четырехлетнюю девочку на переходе в Ставрополе

Фото: Госавтоинспекция СК

На проспекте Российском в Ставрополе водитель сбил четырехлетнего ребенка. Автомобилист на «Ладе Гранте» ехал по дороге и не предоставил преимущество матери с девочкой, переходящим дорогу по пешеходному переходу. Машина зацепила малышку, на место вызвали скорую и автоинспекторов.

— В результате ДТП ребенок получила легкие ушибы. Госпитализация не понадобилась. За рулем Гранты находился 29-летний местный житель, который был трезв, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

За последние два года водителя четыре раза штрафовали за нарушение правил дорожного движения. По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются.